Destaques 07/12/2021 16:08 Lindomar Leal/Assessoria Iniciada a terceira etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires Teve início nesta segunda-feira (06.12) a terceira etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. Voluntários se reuniram no Porto de Areia, na flutuante do Bisteca e partiram no início da tarde para a Vicinal Quarta Oeste, ponto de partida da equipe. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), acompanhou a partida da equipe e explicou que nesta etapa será recolhido lixo no trecho compreendido entre a Balsa do Cajueiro até o alagado da Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP). “A expectativa é que esta etapa dure aproximadamente cinco dias de coleta”, frisou Tuti. A primeira e a segunda etapas foram realizadas no final de novembro e início de dezembro e resultaram numa coleta expressiva de lixo. Contudo, o montante será calculado no dia D, quando caminhões basculantes irão até o Porto de Areia para fazer o transporte do lixo até o aterro seco. Apesar disso, o presidente Tuti ressaltou que em relação a anos anteriores a quantidade de lixo diminuiu. Ele acredita que as pessoas que frequentam o Rio Teles Pires estão cientes da importância de preservar o maior rio da região.

