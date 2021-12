Destaques 08/12/2021 06:54 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista embriagado é detido após bater em placa de publicidade Foto: Divulgação O homem de 45 anos acabou detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil após o acidente na área central do município de Alta Floresta na tarde desta terça-feira (07). O teste de alcoolemia apresentou resultado de 0,46mg/l, apenas danos materiais foram registrados no veículo e na placa de sinalização do hotel. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o condutor relatava momentos após o acidente que saía do estacionamento do Delmoro supermercados e percebeu um vulto na avenida, pensando se tratar de uma motocicleta e tentando evitar um choque entre os veículos, saiu da avenida e acabou colidindo contra a placa de sinalização do hotel, ficando com o veículo sobre o canteiro e parte da placa. Agentes municipais de trânsito e Polícia Militar estiveram no local, o teste de alcoolemia foi realizado após a constatação de que o condutor apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado pela Polícia Militar e o condutor conduzido à delegacia para as devidas providências.

