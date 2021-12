Destaques 08/12/2021 06:58 Redação I Nativa News Homem é detido com drogas e quase R$ 3 mil em dinheiro em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A atitude do jovem em frente um ponto de táxi no centro do município de Nova Monte Verde levantou suspeita em comerciantes da região, que acionaram a Polícia Militar. Em posse do jovem foram apreendidas porções de produto entorpecente e pouco mais de R$ 3 mil em moeda corrente. Conforme registro da Polícia Militar, o jovem estava com uma mochila camuflada nas costas quando foi abordado. No interior da mochila estavam três porções de substância análoga à maconha, duas porções análogas a cocaína e o valor de R$ 3.095,50 em moeda corrente. Diante os fatos o suspeito de 37 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

