Destaques 08/12/2021 07:00 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é abordado por assaltantes enquanto deixava sua residência Foto: Reprodução A vítima é um homem de 29 anos, que relatou à Polícia Militar que teve dois aparelhos celulares roubados após ser abordado e ameaçado por dois homens enquanto deixava sua residência no início da manhã desta terça-feira (07). Conforme registro da Polícia Militar, a vítima residente do bairro Santa Maria em Alta Floresta, relatou que saía de casa por volta das 07h55 da manhã quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta Bros de cor preta, um deles com um revólver em punho fez ameaças e levou seus dois aparelhos celulares tomando rumo ignorado. A vítima procurou a polícia e relatou os fatos, as guarnições de rua foram informadas para as devidas rondas. O caso foi registrado.

