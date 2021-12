Destaques 08/12/2021 11:58 Nativa News com Assessoria Governo assina contrato para pavimentação da MT-325 em Alta Floresta Foto por: Michel Alvim/Secom-MT O Governo de Mato Grosso já assinou o contrato com a empresa vencedora da licitação, para pavimentar 20,32 km da MT-325, em Alta Floresta. A pavimentação do trecho faz parte do planejamento da Sinfra-MT, para criar uma ligação por via asfaltada entre os municípios de Juara e Alta Floresta. A expectativa é que a obra, que irá custar R$ 19.685.124,00, comece após o período de chuvas. “Isso é muito importante, o Governo do Estado está olhando nossa infraestrutura e criando uma logística melhor. Não são obras que se iniciam e não terminam. O governo está investindo em toda a região”, afirmou o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba. Com o projeto sendo finalizado, o governador Mauro Mendes autorizou a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) a realizar a licitação, o que deve ocorrer no começo de 2022. Outra ponte de concreto está sendo licitada na MT-160, entre Nova Monte Verde e Alta Floresta. Com 38,74 metros de extensão, a construção tem valor estimado em R$ 2.727.296,00. Em breve deve ser lançada a licitação para a pavimentação de 66,4 km da MT-206, entre Apiacás e Paranaíta. Orçada em R$ 98,5 milhões, a obra é aguardada pela população local e irá finalmente garantir um acesso por via pavimentada ao município de Apiacás. Para garantir a melhoria na logística da região, a Sinfra-MT também está elaborando o projeto para pavimentação de 55 km da MT-160, garantindo a trafegabilidade do trecho durante o ano inteiro, em um investimento previsto de R$ 55 milhões.

