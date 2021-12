Destaques 09/12/2021 05:22 José Vieira do Nascimento / Mato Grosso do Norte Alta Floresta: Richard Rasmussen conhece sustentabilidade do setor de base florestal e produzirá documentário Foto: Reprodução O biólogo e apresentador Richard Rasmussen [conhecido por suas aventuras em expedições pelas florestas], a convite do Simenorte [Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de MT] esteve em Alta Floresta na segunda e terça-feira, 6 e 7, para conhecer a realidade de áreas de manejos florestais na região e saber como é feito o trabalho de colheita da maneira pelas empresas do setor de base florestal. Richard, em entrevista à imprensa na manhã desta terça-feira, disse ter ficado encantado com os manejos, que contribuem para a sustentabilidade e preservação das florestas. “O manejo florestal é uma solução muito nobre, conserva a floresta e cria renda para a população que vive na Amazônia”, comentou. Segundo ele, sua missão nesta viagem é mostrar esta cadeia. “Infelizmente pessoas que não conhecem e não vivem na Amazônia, não conhecem suas demandas e existem uma guerra de narrativas. E queremos mostrar que é possível adquirir produtos de manejos, de madeira nobre, sem impacto ambiental. O manejo colhe somente as árvores que estão aptas, levando em consideração que a preservação vem em primeiro lugar”, constata. Ele também visitou industrias de beneficiamento de madeira para ver de perto como é feito este processo. “Temos que prestigiar aquelas empresas que estão fazendo as coisas corretas e pude constatar que o manejo florestal é realmente a maneira de utilizar os recursos florestas, gerar empregos e conservar a floresta”, observa. O presidente do Simenorte, Frank Rogieri, disse que a visita de Richard Rasmussen, tem como objetivo a produção de um documentário sobre o manejo florestal e o potencial do setor na região de Alta Floresta. Para isto, ele visitou manejos e as empresas do segmento. “Alta Floresta é um polo florestal para o Brasil e para o mundo. Aqui temos grandes empresas exportadoras de madeira. E precisamos mostrar a face verdadeira do nosso setor para o brasil e para o mundo. E o Richard está fazendo este documentário. Ele foi conhecer os manejos florestais, que vão ser explorados e os que já foram explorados e viu que lá se mantém preservadas as nossas florestas, regeneradas, sequestrando carbono, protegendo as águas e a fauna. A nossa missão e manter a floresta em pé. E mostramos isso para o Richard na produção do documentário”, explica Fank. Nas empresas que foram visitadas, ele conheceu o funcionamento, geração de empregos e os produtos produzidos na região. “Em Alta Floresta temos fábricas com produtos de excelente qualidade, que aplicam o Iso 9000, e que são referência mundial, que tem responsabilidade ambiental, social e de qualidade de produto. Trouxemos o Richard em Alta Floresta para ele conhecer esta realidade e nós fazermos uma agenda positiva para nossos produtos”, esclarece. Biólogo aventureiro se encanta com função sustentável dos manejos florestais e produzirá documentário, mostrando a qualidade dos produtos de empresas de Alta Floresta Lar dos idosos – O Simenorte faz uma doação mensal para o Lar dos Idosos e, conforme Frank, aproveitando a presença de Richard em Alta Floresta, decidiu realizar no local a entrevista coletiva, para chamar a atenção da sociedade para a importância do Lar dos Idosos. “Aqui são atendidas pessoas de toda a região, que não tem um lar. E se esta casa, que faz um belo trabalho, não existisse, estariam à mercê da própria sorte. Conversamos com o Richard e ele, prontamente, se mostrou solidário em vir aqui, para fazer esta campanha. A demanda do Lar é sempre grande e aumenta, principalmente em finais de ano. Quanto cidadão e empresas, fazemos a nossa e o Richard veio fazer a contribuição dele. É importante que toda a sociedade se sensibilize para ajudar a custear as despesas do Lar dos Idosos”, esclarecer o presidente do Simenorte.

