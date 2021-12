Destaques 09/12/2021 05:28 Só Notícias Alta Floresta gera pelo 2º mês seguido mais vagas de empregos liderado pela construção civil O município de Ata Floresta teve, em outubro, o segundo mês seguido de saldo positivo na geração de empregos com carteiras assinadas. Só Notícias constatou no sistema do ministério da Economia que 15 pessoas foram contratadas a mais, resultado de 568 desligamentos e 583 contratações feitas por empresas de diversos segmentos. Em setembro, o o desempenho foi melhor, com a criação de 85 postos de trabalhos. No detalhamento por agrupamento de atividade econômica, a construção civil liderou com a criação 8 vagas, seguido de serviços e agropecuária, 5 cada a mais. Por outro lado, a indústria terminou o mês fechando duas vagas e o comércio uma a mais. Conforme Só Noticias já informou, em Peixoto de Azevedo, foram 48 pessoas empregadas a mais. Nova Mutum gerou 161 vagas a mais. Lucas do Rio Verde empregou 55 pessoas a mais. O município de Sorriso interrompeu a boa sequência e demitiu, em outubro, 132 a mais. Sinop teve recorde na geração de empregos com 771 pessoas a mais empregadas. No Estado foram 3.922 empregados a mais.

