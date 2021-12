Destaques 09/12/2021 06:49 Alta Floresta: Padrasto é acusado de abusar de enteada de 14 anos A Polícia Militar de Alta Floresta deteve na noite de ontem (08) um homem de 32 anos, acusado de violação sexual mediante fraude contra a sua enteada de 14 anos. O caso foi registrado no bairro Jardim Universitário, Conselho Tutelar acionado para acompanhar o caso.

Conforme registro da Polícia Militar, uma testemunha relatou que um grupo de pessoas haviam combinado um jogo de vôlei, o suspeito informou que levaria a enteada e que chegariam por volta das 19h30. Uma hora depois da prevista o suspeito chegou, a menina não desceu do carro e a testemunha pediu que o suspeito entrasse no jogo em seu lugar dizendo que iria para casa. A testemunha foi então falar com a menina, que apresentava forte odor etílico e de cigarro.

A testemunha relatou que abraçou a menina, que começou a chorar dizendo que o padrasto havia lhe dado bebida alcoólica e abusado dela antes de irem para o jogo. A testemunha pegou a vítima e levou para a sua residência, de onde acionou a mãe. Na casa da testemunha a menina relatou para a mãe que este não foi o primeiro abuso, que toda vez que ela sai para trabalhar o padrasto a leva junto, para fazer frete, e oferece bebidas e abusa dela. As mulheres decidiram por acionar a PM.

O suspeito foi abordado no interior do veículo, teve seus direitos apresentados e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, o homem ainda teria dito: "sei que errei, mas não foi só culpa minha". O caso passa a ser acompanhado.

