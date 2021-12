Deputado solicitou documentos e pediu também vistoria técnica na MT-208

O deputado estadual Faissal Calil (PV) apresentou na sessão da manhã desta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), um requerimento de informações pedido uma série de documentos e diligências junto à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager-MT). A solicitação do parlamentar é referente a situação das obras da rodovia MT-208 com a MT-320, no município de Alta Floresta.

O trecho é operado, atualmente, pela Via Brasil. Faissal recebeu diversas reclamações sobre a concessionária, em uma audiência pública realizada na última semana, promovida pela Ager-MT. O deputado realizou uma vistoria no local e constatou que há uma necessidade urgente de antecipação de obras, como a de rotatórias no perímetro urbano de Alta Floresta, assim como uma grande deficiência na sinalização da via.

“Não podemos ficar de braços cruzados esperando que mais acidentes aconteçam. Fiz uma série de requerimentos desde meados de novembro e não vamos ficar satisfeitos até que a concessionária faça seu trabalho e tire do papel estas obras, tão necessárias. A população de Alta Floresta e de toda a região merecem e pagam caro para ter a segurança adequada na MT-208 e, infelizmente, não é o que a Via Brasil tem oferecido aos usuários”, afirmou.

Entre os documentos solicitados pelo deputado, que chegou a se reunir com a Ager-MT e a concessionária nesta terça-feira, estão as cópias do Plano de Segurança Rodoviário, dos Projetos de Engenharia e do relatório de acidentes. Faissal requer ainda que seja realizada ainda uma vistoria técnica na entrada de Alta Floresta, com a presença do parlamentar.