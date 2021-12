Desde a última sexta-feira agentes do Ibama e segundo informações, da Polícia Federal fazem uma operação no Rio Teles Pires, região de Paranaíta com área também do sul do estado do Pará, combatendo atividades de garimpos irregulares, principalmente dentro de reservas indígenas. A ação dos federais no entanto, foi intensificada na segunda e terça-feira com destruição de balsas de mergulho usadas para a extração de ouro. “Eles chegam lá e só mandam sair e tocam fogo em tudo”, comentou um garimpeiro preferindo não se identificar.



O homem que prefere o anonimato teve um prejuízo segundo ele, em aproximadamente 400 mil reais. Uma das balsas destruídas estava encostada, sem funcionar há algum tempo. “Mesmo assim destruíram assim como muitas outras que se quer estavam na área dos índios”, acrescentou.



O medo de apresentar a identidade é devido ao nome ser ainda mais prejudicado futuramente. “Temo se souberem quiserem me multar e dar um prejuízo ainda maior”, explicou o trabalhador que está na lista de quase 20 donos de balsas que foram incendiadas.



O Ibama ainda não se manifestou sobre a ação no Teles Pires, mas a Cooperativa dos Garimpeiros em Alta Floresta fala até em 100 famílias penalizadas com a operação. “Não somos contra operação ambiental. Não somos contra o Ibama punir quem está irregular, mas não podemos ser favoráveis ao que estão fazendo. O crime ambiental que estão praticando, queimando essas balsas dentro do rio, jogando óleo na água, a poluição é muito maior. Isso é uma situação para eles também serem autuados, pois é um crime ambiental muito mais grave”, analisou Darcy Winter, presidente da Cooperalfa.



De acordo com Winter, cada balsa atua com pelo menos quatro a cinco garimpeiros e muitas delas com uma cozinheira. “São aproximadamente 100 famílias prejudicadas. A maioria dessas pessoas vai ficar desempregada devido a uma ação onde agentes federais tratam os trabalhadores como bandidos. Agora, nunca vimos polícia chegando na casa de traficante e queimando tudo, Apreendem, mas queimar não.

Só com os garimpeiros e isso não aceitamos”, finalizou.