O Governo de Mato Grosso prorrogou por mais 180 dias a situação de emergência em oito hospitais geridos pelo Estado, além de centros e unidades de saúde.

A situação de emergência foi decretada no Hospital Metropolitano de Várzea Grande; nos Hospitais Regionais de Sorriso, Alta Floresta, Colíder, Rondonópolis, Cáceres, Sinop; no Hospital Estadual Santa Casa; no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho; no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; na Superintendência de Assistência Farmacêutica - SAF; no MT Hemocentro, CRIDAC, CERMAC, LACEN, Superintendência de Obras da SES/MT e do Nível Central Administrativo da Secretaria Estadual de Saúde.