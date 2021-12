Destaques 09/12/2021 16:40 Luciane Mildenberger Cáceres, Sorriso e Alta Floresta contam com agentes de saúde graduados em curso técnico Formaturas do curso profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) nesses municípios ocorreram no início de dezembro Foto: Divulgação Os municípios mato-grossenses de Cáceres, Sorriso, Alta Floresta e cidades vizinhas contam agora com mais de 200 agentes comunitários de saúde graduados no curso profissional Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) com ênfase em Endemias de Mato Grosso. Os alunos dessas cidades e regiões receberam o diploma de conclusão do curso em cerimônias realizadas nos dias 03, 06 e 08 de dezembro, respectivamente.



Idealizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), através do deputado e presidente da Casa de Leis, Max Russi, em parceria com o governo estadual, prefeituras e secretarias e execução do Instituto Brasil Adentro (IBA), a capacitação no formato de Ensino à Distância (on-line), reconhecida pelo Ministério da Educação, é voltada exclusivamente para ACS e ACE do Estado.



Novas turmas estão com inscrições abertas até 13 de dezembro pelo site www.tacsmt.com.br. O curso é totalmente gratuito.



Cáceres



A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, destacou durante a solenidade no município, no dia 03 de dezembro, sobre a importância do curso para qualificação dos agentes de toda a região, profissionais que atendem diariamente diversas famílias.



“Parabenizo todos que tiveram a coragem de estar aqui. Sabemos que não é fácil trabalhar o dia inteiro, debaixo do sol, e ainda estudar para melhor atender a nossa demanda. A porta de entrada da saúde são vocês, agentes, que visitam as casas todos os dias, com compromisso e responsabilidade”, disse.



A gestora municipal também prometeu regularizar a situação profissional dos agentes municipais de saúde e de combate as endemias e oferecer melhores condições de trabalho.



“Já determinei para nossa Secretária de Saúde providenciar uma bicicleta motorizada para cada um de vocês, para que possam ter condições de atender melhor. Quanto à regulamentação, vocês sabem que não depende só da prefeita, mas nós vamos avançar e, com certeza, teremos uma saúde melhor, que realmente venha a atender os anseios da população”, pontuou Eliene Liberato. Ela também agradeceu à Assembleia Legislativa, em especial ao presidente da Casa, Max Russi, pela sensibilidade em oferecer o curso aos agentes.



Para a representante do Instituto Brasil Adentro, Joseni da Silva Ferreira, a entidade se sente honrada em fazer parte desse grande projeto pioneiro em Mato Grosso e no Brasil, em levar qualificação aos agentes de saúde.



“O Instituto Brasil Adentro se sente muito honrado em ser o gestor desse curso em que Mato Grosso saiu em primeiro lugar. É muito gratificante sermos parceiros de um projeto grandioso, que qualifica pessoas para cuidar de pessoas. Vocês estão à frente de todo o Brasil, sendo técnicos. Não parem por aqui, desejamos muita sorte e que continuem fazendo esse trabalho tão significante”, declarou Joseni.



Presente em todas as formaturas, o relator da Câmara Setorial Temática dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), Carlos Eduardo dos Santos, lembrou da continuidade do curso no próximo ano, com novas turmas abertas.



“Temos que fazer jus a quem defende a categoria, o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, que se dedica e vai dar continuidade ao projeto. Deixo também a cobrança a vocês, porque agora são técnicos, os primeiros a se formarem de uma forma pública, e que ajudem seus colegas a se inscreverem”, enfatizou.



Também participaram da cerimônia de graduação em Cáceres, a Secretária Municipal de Saúde, Elis Silva; o assessor do presidente da ALMT, Aparecido Alves de Oliveira; o prefeito de Salto do Céu, Mauto Teixeira Espíndola; o diretor geral da Estácio Fapan, Valter Antônio da Silva; a tutora do polo de Cáceres, Rosângela Tavares; e a coordenadora pedagógica do projeto TACS-MT, Gláucia Fullana.



Sorriso



O município de Sorriso e região formou 117 agentes, que receberam o diploma em cerimônia realizada no dia 06 de dezembro. Estiveram presentes na solenidade o vice-prefeito, Gerson Bicego; o secretário municipal de saúde, Luis Marchioro; a tutora do polo, Ana Reni Gonçalves; o deputado estadual Xuxu Dal Molin; o assessor do presidente da ALMT, Aparecido Alves de Oliveira; a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Lúcia Korbes; os vereadores Wanderley Paulo e Zé do Pantanal, além da coordenadora pedagógica do projeto TACS-MT, Gláucia Fullana e a representante do Instituto Brasil Adentro, Joseni da Silva Ferreira.



O vice-prefeito, Gerson Bicego, parabenizou os formandos. “Quero parabenizar todos que concluíram o curso, e sempre que precisarem, Sorriso estará à disposição, pois acreditamos que investir em conhecimento e qualificar os nossos servidores é a melhor forma de valorização”, declarou.



Alta Floresta



A cerimônia em Alta Floresta aconteceu nesta quarta-feira (08.12) e contemplou com o diploma 76 alunos. Esteve presente representando o deputado e presidente da ALMT, Max Russi, o chefe de gabinete Ademir Gaspar; e também a diretora de Atenção Básica, Flávia Alves, que representou a Secretaria de Saúde; o vereador Claudinei de Souza de Jesus, representou a Câmara Municipal; o relator da CST, Carlos Eduardo dos Santos; o presidente da Câmara Municipal de Juruena, Samuel Marques; a coordenadora pedagógica do projeto TACS-MT, Gláucia Fullana; e a representante do Instituto Brasil Adentro, Joseni da Silva Ferreira.



Últimas formaturas

Os alunos de Cuiabá e Várzea Grande recebem o diploma de conclusão do curso TACS-MT 2021 no dia 14 de dezembro, próxima terça-feira, às 19h, em solenidade na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na Capital.

thumbnail_carlos_eduardo_dos_santos_.jpg thumbnail_formatura_alta_floresta.jpg thumbnail_formatura_sorriso_1.jpg thumbnail_prefeita_ca_ceres__eliene_liberato_dias.jpg Voltar + Destaques