A comunidade altaflorestense foi pega de surpresa na manhã da última terça (9) com a informação de que a Professora Kayoko Tanaka estaria internada no Hospital Regional Albert Sabin e que seu estado de saúde era gravíssimo. Segundo informações, Kayoko que já é portadora de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, em virtude do uso do tabaco por muitos anos, foi internada com um quadro de pneumonia bacteriana avançado em virtude de não ter buscado atendimento médico já no seu início. Ela segue internada na UTI do Hospital Regional Albert Sabin e acompanhada pela equipe médica, que elogiaram bastante o estado físico da professora de educação física, que apesar de já estar aposentada na rede pública municipal e estadual, continua a esbanjar um quadro de saúde muito bom, com um coração saudável. Segundo informações, o medo da busca por tratamento médico cedo, em virtude da pandemia, por ter agravado o quadro pulmonar da professora, que é pioneira em Alta Floresta.

Oriunda de Campo Mourão, Kayoko Tanaka é formada pela UFPR - Universidade Federal do Paraná, chegou a Alta Floresta no ano de 1982 onde iniciou sua vida pública na Escola Estadual Vitória Furlani da Riva tendo ministrado aulas também no Colégio Positivo e outras escolas estaduais do município. Ainda nos anos 80, juntamente com Professor Aranha implantaram a primeira academia de musculação e ginástica de Alta Floresta. Localizada na Avenida do Aeroporto, era conhecida como Corpo Academia e prestou com muita qualidade, um atendimento de excelência a população.

Como técnica da modalidade de handebol, Kayoko Tanaka atuou durante longos anos (1984/2013) onde conquistou vários títulos regionais e estaduais, dentre esses, o tetracampeonato dos JOREM´s (Jogos Estudantis Regionais) e campeã dos JEM´s (Jogos Escolares Estaduais Matogrossense) que propiciou a mesma a comandar a seleção matogrossense de handebol masculino durante a fase nacional dos JEB´s (Jogos Escolares Brasileiros) realizados na época em São Luis-MA. Kayoko integrou também a Comissão Técnica que participou dos Jogos da Juventude em Goiânia-Go.

Em 2019, ela foi homenageada e recebeu da Câmara Municipal pelos relevantes serviços prestados a comunidade altaflorestense. O título de cidadão altaflorestense foi uma indicação da ex-vereadora tucana Cida Sicuto. As suas irmãs Hiromi Tanaka Menezes e Iuquico Tanaka F. Gonçalves, que residem no estado do Paraná, vieram especialmente para esse evento.

Como atleta, Kayoko foi campeã brasileira de handebol pela seleção do estado do Paraná durante os Jogos Universitários Brasileiros realizado em João Pessoa-PB.

Iuquico Tanaka F. Gonçalves chegou a Alta Floresta nessa quarta (9) e acompanha de perto o quadro de saúde da sua irmã. Juntamente com ela estão as amigas Edersani Almeida e Érica Dezan, que deram os primeiros socorros para a professora ainda na sua residência.