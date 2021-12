Destaques 10/12/2021 08:08 G1MT Alta Floresta está em novo mapa de regiões com potencial exploratório de cobre e ouro em MT Foto: Reprodução O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) lançou, nesta quinta-feira (9), um novo mapa que aponta regiões favoráveis com potencial exploratório de cobre e ouro. A área mapeada abrange desde o oeste da Província Mineral de Carajás até Tapajós (PA) e Alta Floresta (MT). O mapa aponta áreas mais favoráveis para a exploração mineral, a partir do processamento de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos. O pesquisador do SGB-CPRM, Divisão de Geologia Econômica, Felipe Tavares, explicou que a ferramenta permite delimitar as regiões a serem estudadas com maior detalhe. “O mapa aborda tanto áreas conhecidas pelo seu potencial exploratório, como regiões pouco exploradas, mas com alto potencial para os mesmos sistemas mineralizantes. O produto permite a delimitação de alvos para estudos de maior detalhe, que eventualmente podem levar à descoberta de novos depósitos minerais na região no médio-longo prazo”, disse. O cobre representa 7,9% da produção mineral comercializada no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM). O país detém apenas 1,8% dos recursos conhecidos globalmente. Segundo o SGB-CPRM, a exploração de cobre trata-se de um elemento crítico para a transição para uma economia de baixo carbono. O metal é amplamente utilizado na indústria de base em aplicações industriais que variam de cabos de energia e telecomunicações, ferrovias até programa espacial, e pode ser considerado onipresente no ambiente tecnológico, de acordo com o SGB-CPRM. “Essa necessidade somada ao uso cada vez maior de aparelhos eletrônicos, aumento da população e urbanização, chega-se à estimativa de uma demanda em dobro nos próximos 20 anos”, disse SGB-CPRM, em documento. O diretor-presidente do SGB-CPRM, Esteves Colnago, destacou a importância do mapeamento para o desenvolvimento regional. “O incremento na atividade de exploração mineral gera, no curto e médio prazos, empregos diretos e indiretos em áreas distantes de grandes centros urbanos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do interior do país”, ressaltou.

