Presidente da Câmara destaca compromisso do Ministério em designar perito do INSS para Alta Floresta

Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta havia pedido apoio ao senador Carlos Fávaro no mês de setembro. Secretário de Previdência, Leonardo Rolim, fez o compromisso após pedido do senador

O Ministério do Trabalho e Previdência vai realocar, em caráter de urgência, perito do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para a cidade de Alta Floresta. A confirmação anunciada na quarta-feira (08.12) pela assessoria do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) foi comemorada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Oslen Dias dos Santos "Tuti" (PSDB).

O compromisso foi feito pelo secretário Nacional de Previdência, Leonardo Rolim, após pedido do senador Carlos Fávaro que apresentou a demanda de Alta Floresta como prioridade.

No dia 8 de setembro, por meio do ofício 404/2021, o presidente Tuti pediu o apoio do senador Carlos Fávaro junto ao Ministério do Trabalho e Previdência visando a nomeação ou a contratação de médico perito previdenciário para a Agência da Previdência Social (APS) de Alta Floresta. No mesmo dia, através do ofício 405/2021, Tuti fez o pedido diretamente a Bruno Bianco Leal, secretário especial de previdência e trabalho.

Por meio do ofício, o presidente do legislativo alta-florestense ressaltou que apesar de haver a possibilidade de agendamento de perícias em outras agências do INSS os segurados ficam obrigados a percorrer longas distâncias mesmo não tendo condições financeiras favoráveis e muitos ainda não possuem condições de saúde para o deslocamento.

"O senador Carlos Fávaro mostra mais uma vez o seu compromisso com Alta Floresta e toda a região, sou grato a ele por atender mais esse pedido que visa normalizar os agendamentos e a realização das perícias, para assegurar o funcionamento do serviço público imprescindível à concessão e o pagamento de benefícios previdenciários que envolve a própria sobrevivência das pessoas que dele necessitam", destacou Tuti.

Dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS) de outubro deste ano apontam que mais de 11,5 mil segurados aguardam por perícia médica em Mato Grosso. Deste total, 6,7 mil estão há mais de 45 dias nesta situação.

