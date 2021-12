Destaques 10/12/2021 09:11 Redação I Nativa News Motorista embriagado e sem CNH bate em caminhão de coleta de lixo em Alta Floresta Foto: Reprodução / Sassa Guincho O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (10) na avenida central do município de Alta Floresta, o condutor do caminhão acionou a Polícia Militar para relatar o ocorrido. O motorista foi detido por conduzir veículo sob influência de álcool e o veículo foi apreendido.

Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do caminhão de coleta de lixo relatou que estava parado em frente uma rede de lojas para coleta do lixo, por volta das 02h40, quando o veículo Strada se chocou na traseira do caminhão. O condutor da pick-up, de 31 anos, apresentava sinais de embriaguez alcoólica, se recusou a realizar o teste de alcoolemia e acabou detido. Apenas danos materiais foram registrados.

Voltar + Destaques