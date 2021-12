Destaques 13/12/2021 10:34 Um dos bairros planejados mais completos do Brasil é inaugurado em Alta Floresta O evento de entrega do bairro contou com atrações musicais, atividades para toda a família e brincadeiras para as crianças, além de brindes, cachorros-quentes, algodão doce e outras delícias. Foto: Divulgação O primeiro bairro planejado de Alta Floresta, o Aquarela Hamoa, foi inaugurado domingo, 12 de dezembro, em um evento direcionado aos proprietários de terrenos e futuros moradores. Concebido com o conceito de morar bem, segue as premissas do novo urbanismo, transformando-se em um dos loteamentos abertos mais completos do Brasil, oferecendo uma qualidade de vida dificilmente encontrada em grandes capitais do país. O investimento da empreendedora foi na ordem de R$ 32 milhões entre projetos, estruturas e equipamentos, gerando vários postos de empregos diretos e indiretos. Para o gestor de Operação da JMD Urbanismo, Gustavo Ropelli, “foi um desafio e ao mesmo tempo empolgante empreender em uma área com essa beleza cênica. Sinto-me extremamente realizado e grato a Deus e nossa equipe, por conseguir fazer, em 19 meses, um local maravilhoso para o convívio das famílias, práticas de esportes e que realmente imprima qualidade de vida”. Com um conceito totalmente inovador para o município, o Aquarela Hamoa conta com gestão administrativa, orla esportiva e de lazer, urbanismo com ruas orgânicas, bosque de convivência, lago contemplativo, sistema de segurança, polo comercial, polo jurídico e polo educacional. “A comunidade ganha muito com o Aquarela Hamoa, é um projeto inovador que a nível de Brasil eu só conheço o de Sinop, que por felicidade é da mesma empresa. Acredito que Alta Floresta vai ganhar mais lazer, beleza cênica e um bairro bonito com lago”, comentou Rodrigo Arpini, representante da Família Arpini. O evento de inauguração contou com uma extensa programação recreativa e esportiva voltada a toda família durante o dia, com brincadeiras, pinturas de rosto, clínicas de tênis e beach tennis, desafios de basquete e outras modalidades, além da entrega de kits e brindes aos proprietários de terrenos. Segundo Duda Arpini, representante da Família Arpini, “orgulho é a palavra que define o sentimento de poder contribuir e transformar o conceito de morar em nossa cidade. Gratidão pela confiança depositada em nossa equipe, isso nos leva a sempre buscar novidades que venham a somar e engrandecer nossa Alta Floresta e região”. Focado em maior segurança, o Aquarela Hamoa possui central de videomonitoramento, 107 câmeras de filmagem em pontos estratégicos, sendo 55 analíticas e uma dome 360 graus, além de vigilantes motorizados 24 horas. A equipe de monitoramento é coordenada pela Associação Aquarela Hamoa, responsável também pela gestão administrativa, limpeza, manutenção e organização do bairro para que toda sua infraestrutura esteja em pleno funcionamento. A orla esportiva e de lazer favorece a convivência entre as famílias e conta com 237 mil metros quadrados, em meio à natureza, com 70 mil metros quadrados de lago contemplativo, mais de 12 mil metros de equipamentos para serem compartilhados por todos e mais 4 mil metros lineares de pista de caminhada e ciclovia integradas. O recreador desenvolve o calendário de atividades semanais e anuais promovendo mais saúde e bem-estar. O Aquarela Hamoa também oferece potencial de valorização, fomentando o crescimento da região que se consolida a cada dia e atrai novas empresas e entidades como o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e o Hamoa Resort Residencial, que já estão instalados; a Escola Presbiteriana e a Promotoria de Justiça, já iniciaram as obras de suas novas sedes e futuramente iniciam as edificações da Clínica Médica Aquarela Saúde, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Mega Loja Havan, entre outras empresas. Gestão administrativa

Com uma estrutura aconchegante para receber associados, visitantes e fornecedores, a sede da Associação Aquarela Hamoa está localizada próxima à orla e foi entregue pelas empreendedoras completamente mobiliada e equipada, inclusive com salas de reuniões, arquivos, administrativo, almoxarifado e depósito. Possui quadro próprio de funcionários como gerente, auxiliar administrativo, recreador e equipes de manutenção e monitoramento. A outorga da Lei Municipal 2.131/2013 autoriza a realização de serviços públicos de urbanismo das áreas verdes e de uso comum e o monitoramento. Sistema de segurança

Conta 107 Câmeras de CFTV, sendo 55 analíticas e uma dome de 360 graus, nos pontos de acesso e áreas comuns

Central de videomonitoramento com busca forense e armazenamento das imagens

Vigilância motorizadas 24 horas

Sistema similar ao utilizado no Aquarela das Artes em Sinop, desde fevereiro de 2018. Equipamentos da orla esportiva e de lazer

Bosque com área de convívio

Decks de contemplação

Dois lagos ornamentais somando 70 mil metros quadrados

Duas passarelas sobres os lagos

Dois jatos d’água em pontos distintos dos lagos

Pista de caminhada/ciclovia em concreto com mais de 4 metros lineares de extensão

Área Kids com quatro playgrounds

Mini campo de futebol com gramado sintético

Quadra poliesportiva adulto

Quadra poliesportiva infantil

Pista de bicicross de 731 metros quadrados

Duas quadras de basquete 3x3 oficial FIBA (Federação Internacional de Basquete)

Campo de Futebol Society medindo – 60mx40m – 2.400 m² com gramado sintético e outorgado pela CBF7 (Confederação Brasileira de Futebol 7)

Três quadras de tênis com piso asfáltico, tipo lisonda

Quadra de pádel

Paredão duplo de tênis

Cinco quadras de areia com medidas oficiais para vôlei e futevôlei

Quatro quadras exclusivas para beach tennis

Academia ao ar livre

Três banheiros

Bebedouro

Iluminação de led em todos os equipamentos esportivos



Âncoras

IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso

Hamoa Resort Residencial – condomínio fechado horizontal

Escola Presbiteriana

Nova sede do Fórum

Nova sede da Promotoria de Justiça

Nova sede da Defensoria Pública

Nova sede da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

Clínica Médica Aquarela Saúde

Havan – Loja de departamentos

AJES - Faculdade do Vale do Juruena Sobre a JMD Urbanismo Há mais de 20 anos a JMD Urbanismo busca inovar lugares para as pessoas viverem melhor, implantando em seus empreendimentos importantes e inovadores conceitos de urbanismo, segurança, qualidade de vida e estruturas de excelência. Pioneira nos conceitos de loteamentos abertos com gestão administrativa, condomínios fechados horizontais de alto padrão e também com conceito de resort residencial em Sinop e Alta Floresta, busca surpreender continuamente a sociedade através de um urbanismo diferenciado, com foco na melhor relação entre as pessoas e o ambiente em que vivem. Com duas décadas de sonhos que constroem histórias, a JMD Urbanismo inicia a sua expansão nacional para novos mercados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Saiba mais: www.jmdurbanismo.com.br

