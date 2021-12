Destaques 13/12/2021 19:34 G1MT Padre morre aos 56 anos após fazer cirurgia bariátrica em Mato Grosso Vailto Venâncio Filho atuava em Sorriso e estava internado na UTI desde o dia 4. Foto: Reprodução O padre Vailto Venâncio Filho, de 56 anos, morreu nesse domingo (12) depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, em decorrência de complicações de uma cirurgia bariátrica. Atualmente, o padre atuava em Paróquia Santa Luzia, em Sorriso , a 420 km de Cuiabá. Segundo a Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop, o padre Vailto estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul (PR), desde o dia 4 de dezembro, em decorrência de complicações da cirurgia. O bispo diocesano, Dom Canísio Klaus, divulgou uma nota lamentando o falecimento do padre e destacou o trabalho desenvolvido por ele a igreja. "Neste momento, solidarizamo-nos com toda a família, irmãos do sacerdócio e amigos e pedimos a Deus que conforte o coração de todos", disse. O padre havia sido ordenado presbítero em 2016, quando já tinha mais de 50 anos. A ordenação foi na Paróquia Santa Cruz de Alta Floresta, em Alta Floresta. Ele trabalhou como vigário e posteriormente pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo de Carlinda, a 724 km de Cuiabá. Por último, atuava como vigário da Paróquia Santa Luzia de Sorriso. Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento. Após a liberação, o corpo será levado para a cidade de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, onde a família dele mora.

