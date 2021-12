Destaques 14/12/2021 04:42 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Gás de cozinha é vendido por até R$ 140 em Mato Grosso Um dos produtos mais comuns nas casas brasileiras, o gás liquefeito de petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, pode ser encontrado por até R$ 140 em Mato Grosso. Um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) entre os dias 5 e 12 de dezembro mostrou que esse item está cada dia mais caro. O preço médio pago pelo botijão de 13 quilos no estado é de R$ 123,25, sendo o mais barato encontrado em Cáceres (225 km a oeste da Capital), por R$ 84,99, e o mais caro em Sorriso (420 km ao norte), por R$ 140. Entre as 7 cidades pesquisadas em Mato Grosso, o valor médio encontrado em um botijão foi em alta Floresta (803 km ao norte), de R$ 134,17. Em Cuiabá, o mesmo botijão custa, em média, R$ 120,41. De janeiro a dezembro deste ano, o preço do gás de cozinha teve um aumento de 21,39% em Mato Grosso. Na Capital também houve um avanço no preço, só que menor, de 25,50%.

