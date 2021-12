Destaques 14/12/2021 07:30 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Infrator sobrevivente de assalto tem internação decretada Um menor de 15 anos está em uma cela provisória na Delegacia Municipal de Alta Floresta, aguardando vaga para uma centro sócio-educativo. O infrator foi detido em flagrante por envolvimento em um roubo na noite de sexta-feira, dia 10. Ele e um comparsa de 17 anos invadiram uma propriedade rural e, armados, renderam quarto pessoas. Depois de revirar a casa, humilhar e ameaçar as vítimas, os indivíduos saíram levando vários pertences.

Uma das vítimas pegou uma caminhonete e saiu atrás dos suspeitos que estavam em uma moto. Pouco tempo depois o morador se deparou com os elementos e segundo informações, houve um choque violento entre a Ranger e a motocicleta. Um menor ficou ferido ao solo enquanto o outro correu para o mato. Corpo de Bombeiros foi acionado, encaminhou o infrator para o Hospital Regional, mas ele acabou entrando em óbito. A Politec também foi acionada para o caso. Leia mais: Após assalto e perseguição, um suspeito morre e outro é apreendido

O segundo suspeito foi detido pouco tempo depois, na garupa de uma motocicleta de um terceiro suspeito que foi chamado para dar apoio ao ladrão. A Polícia Militar em diligência viu os dois jovens na motocicleta, fez a abordagem e constatou se tratar o segundo elemento envolvido no assalto sendo socorrido por outro comparsa. A vítima do assalto fez o reconhecimento do infrator de 15 anos que foi levado à Delegacia após receber atendimento médico.

O delegado do caso, Vinícius Nazário, declarou que o menor de 17 anos, que morreu, é o mesmo que no passado já se envolveu em vários delitos, inclusive roubo com requintes de violência a mercado e propriedade rural. Já o mais novo ainda é investigado, mas que a Justiça já decretou sua internação.

