Destaques 14/12/2021 10:41 Corpo de Bombeiros realiza captura de Jiboia em escola de Alta Floresta Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua unidade na cidade de Alta Floresta, foi acionado por volta das 20h40 de segunda-feira (13) via telefone 193 para atender uma ocorrência de animal agressivo em uma escola. A guarnição foi até o endereço informado e a solicitante esperava cuidando para que o animal não se escondesse se saisse do corredor da escola infantil no bairro Bom Pastor. A serpente jiboia foi capturada e posteriormente solta no seu habitat natural.

