Destaques 14/12/2021 16:27 Escola do Corpo de Bombeiro Militar divulga resultado parcial dos alunos aprovados no processo seletivo São ofertadas um total de 390 vagas para o Ensino Fundamental; o 9° Ano (8ª série), 6° Ano (5ª série), o 7° Ano (6ª série) e 8° Ano (7ª série) A Diretoria da Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro ll “Vitória Furlani da Riva", no município de Alta Floresta (a 800 km de Cuiabá), divulgou nesta terça-feira (14.12), o edital com o resultado parcial dos alunos aprovados no processo seletivo para ingresso na instituição. Os pais ou responsáveis pelos alunos que precisarem de mais informações ou tenham dúvidas sobre essa fase do resultado, podem entrar em contato: (66) 3521-1543 ou pelo Whatapp (66) 99602-8148. Sobre o processo seletivo As provas foram aplicadas no dia 05 de dezembro. São ofertadas um total de 390 vagas para o Ensino Fundamental, sendo 60 para para o 9° Ano (8ª série), no período matutino, 150 vagas para o 6° Ano (5ª série), 120 para o 7° Ano (6ª série) e 60 para o 8° Ano (7ª série), período vespertino. O edital de abertura do processo seletivo pode ser consultado clicando aqui. Serviço Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II “Vitória Furlani da Riva” fica localizada na Av. Uniflor nº 180 – Centro - CEP: 78580-000 – Alta Floresta-MT. Fone: (66)3521-1543 ou Whatapp: (66) 99602-8148.

Voltar + Destaques