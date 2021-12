Destaques 15/12/2021 06:00 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta irá vacinar adolescentes de 12 a 17 anos no ginásio de esportes nesta quarta-feira Nesta semana, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Alta Floresta avança mais uma etapa. A partir desta quarta-feira (15), adolescentes com idade entre 12 a 17 anos, gestantes e puérperas, poderão buscar pela primeira dose no Ginásio de Esportes a partir das 07:30 as 10:30 e de 13:30 até as 20:00h. Alta Floresta mantém a vacinação do público com mais de 18 anos, e o Ginásio também presta atendimento às segundas doses. Para garantir a vacina, o adolescente precisa estar acompanhados de responsável e portando documentos pessoais com CPF e carteira de vacinação. Em caso de adolescentes como comorbidades é necessária apresentação de laudo médico. A vacinação seguirá até quinta feira (16).

