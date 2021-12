Destaques 15/12/2021 06:34 Alta Floresta está entre os municípios de MT que estão com risco elevado de dengue Foto: Reprodução O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES) apontou que houve um aumento substancial de casos de dengue entre o fim do mês de novembro e o início do mês de dezembro de 2021. O boletim mostra que oito pessoas já morreram com a doença neste ano. Segundo o informe, 73 municípios estão com risco elevado para dengue em Mato Grosso. O boletim informa ainda que o norte do estado é a área com mais incidência da doença. Neste ano o Estado já registrou 26.903 casos de dengue, os números são menores que os registrados no ano anterior, mas ainda assim inserem Mato Grosso com o nível de atenção alto para propagação da doença. Alta Floresta (1412 casos), Carlinda (87 casos), Paranaíta (541 casos), Nova Bandeirantes (102 casos), Nova Monte Verde (47 casos), Nova Canaã do Norte (447 casos), Colíder (1179 casos), Nova Santa Helena (123 casos), Nova Guarita (123 casos), Itaúba (373 casos), Terra Nova do Norte (164 casos), Matupá (129 casos), Peixoto de Azevedo (164 casos), Guarantã do Norte (294 casos), Novo Mundo (84 casos), Sinop (2862 casos) e Sorriso (4003 casos), são alguns dos municípios do Nortão que figuram com risco alto para a doença. Neste ano o Estado já registrou 26.903 casos de dengue, os números são menores que os registrados no ano anterior, mas ainda assim inserem Mato Grosso com o nível de atenção alto para propagação da doença. São 338 infecções registradas em 2021 por zika e 323 por chikungunya, as três doenças são transmitidas através de picadas do mosquito Aedes aegypti. Os casos de dengue são de notificação compulsória, segundo o estado. Todos os casos suspeitos de dengue deverão ser notificados e investigado, informa o estado. O prazo de comunicação é de 24h, afirma o serviço de vigilância estadual.

