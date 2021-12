Destaques 15/12/2021 10:57 Redação I Nativa News Motorista perde controle de carro e capota na MT-208 entre Carlinda e Alta Floresta Foto: Divulgação O capotamento foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15) na rodovia MT-208 entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta. Apenas o condutor ocupava o veículo e sofreu ferimentos leves. Conforme registro da concessionária Via Brasil, o acidente foi registrado por volta das 06h23 na altura do km 136. O condutor do veículo Gol perdeu o controle da direção e saiu da pista, vindo a capotar. Apenas danos materiais foram registrados.

