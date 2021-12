Neste domingo (19) a comitiva Amigos do Custelinha organiza um grande torneio de futebol suíço, com shows ao vivo na sede da associação do bairro Bom Pastor. Com cunho social, o torneio de torna uma opção para famílias neste final de semana.



Com início previsto para às 08h da manhã, o Encontro de Gigantes, Torneio do Bem, conta com apresentações e shows dos artistas, Eduardo e Alisson, Marlon e Diego, Breno do Forró, Regis Caldas, Polyana Marques e DJ João Victor. Com locução de Emerson Vargas.



A entrada é apenas 2 quilos de alimento não perecível, que serão destinados à famílias em situação de vulnerabilidade. Ou o valor de R$ 10,00.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 9 9926-4412.