Destaques 17/12/2021 17:13 Redação I Nativa News Câmara de Alta Floresta aprova projeto que proíbe exigência do “passaporte da vacina” no município Foto: Divulgação Por 12 votos a favor e um contra, a Câmara Municipal aprovou nesta sexta-feira (17) o projeto de lei, de autoria do Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), que proíbe a exigência da apresentação do cartão com esquema vacinal contra a covid-19 completo, o “passaporte da vacina”, para ter acesso a estabelecimentos comerciais e congêneres, no âmbito do município de Alta Floresta. De acordo com o projeto, fica proibido de instituir o "Passaporte de Vacinação" ou qualquer outro meio probatório de imunização contra o vírus Sars-Cov-2, como exigência para acesso aos estabelecimentos comerciais ou congêneres, bem como em templos religiosos e igrejas, entre outros. Os parlamentares que votaram a favor alegaram que o passaporte sanitário fere o direito constituição de ir e vir, bem como da livre escolha de tratamento médico. Eles ainda defenderam a vacinação. O texto segue para análise e sanção do prefeito Valdemar Gamba (PSD)

