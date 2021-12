Destaques 17/12/2021 17:52 Polícia Militar lança Operação Fim de Ano nesta segunda-feira (20) O reforço no policiamento visa reduzir índices de criminalidade em áreas comerciais, shoppings, galerias e bairros onde há maior movimentação de pessoas durante festas de fim de ano Foto: Arquivo Nativa News A "Operação Fim de Ano" da Polícia Militar terá início em todo Estado de Mato Grosso a partir desta segunda-feira (20). Além do policiamento de rotina, a ação aumentará o número de viaturas e equipes atuando no policiamento ostensivo. O objetivo da PM é reduzir índices de criminalidade reforçando a segurança em áreas comerciais, shoppings, galerias, bairros e outros espaços com maior movimentação de pessoas em decorrência das festas de fim de ano. Com o apoio de mais de 400 policiais militares a mais, que deixarão as áreas administrativas da instituição para atuar no patrulhamento e abordagens, a primeira fase da Operação Fim de Ano será realizada na semana do Natal, entre os dias 20 e 28 de dezembro. Já a segunda fase no Réveillon, entre 29 de dezembro e 02 de janeiro de 2022. A operação será deflagada, simultaneamente, em todos os 15 Comando Regionais da PM presentes nos 141 municípios de Mato Grosso. De janeiro a novembro deste ano, a PMMT apreendeu mais de 11 quilos de entorpecentes, 12.535 pessoas foram presas em flagrante e cerca de 2 mil armas de fogo foram apreendidas.

Voltar + Destaques