Destaques 18/12/2021 08:21 Redação I Nativa News Menor capota veículo na rodovia MT-208 entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta Fotos Igor França e Diego Fernandes Tv Nativa Menor capota veículo na rodovia MT-208 no início da tarde desta sexta-feira (17) entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta, socorrido por terceiros, o adolescente foi liberado e conduzido para explicações. A mãe do menor não foi localizada.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela concessionária Via Brasil, informada de um acidente próximo a praça de pedágio. No local do acidente a guarnição se separou com o veículo Uno fora da pista com sinais de capotamento. Testemunhas relataram que o veículo seguia sentido ao município de Carlinda, que realizou uma ultrapassagem e perdeu o controle saindo da pista.

O condutor do veículo, de 17 anos, foi socorrido por terceiros e levado ao Hospital Municipal de Carlinda. A guarnição fez contato com o Núcleo de Carlinda que foi ao hospital pegar os dados do condutor. O menor foi conduzido até Alta Floresta para prestar esclarecimentos. Na Central de Operações da Polícia Militar em Alta Floresta, o menor disse que pegou o carro emprestado no bairro Jardim Primavera, mas que não sabia o nome do proprietário. A guarnição tentou contato com a mãe do menor, mas não obteve êxito.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. O veículo foi recolhido e apreendido.

