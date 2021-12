Destaques 18/12/2021 08:31 Redação I Nativa News Força Tática prende 2 suspeitos com entorpecente e dinheiro falso em Alta Floresta Foto: Divulgação A dupla foi conduzida após apresentar atitude suspeita ao avistar a viatura da Força Tática da Polícia Militar, na área central de Alta Floresta. Em posse da dupla foi encontrada uma quantia em dinheiro e nota falsa.

Durante rondas de rotina no centro do município a guarnição avistou os dois suspeitos, que tentaram fugir ao notar a presença da polícia. Em abordagem foi encontrado com um dos suspeitos, a quantia de R$ 371,00 em moeda corrente e uma porção de substância análoga a maconha. A dupla afirmou que iria consumir o produto entorpecente.

Diante a situação, a dupla foi conduzida momento em que os militares notaram que uma das notas de 50 reais estava descolando. Foram então identificados sinais de falsificação.

A dupla foi conduzida a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

