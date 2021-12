Destaques 19/12/2021 09:19 Redação I Nativa News Alta Floresta: Idoso sofre queimaduras em mais de 18% do corpo tentando conter fogo em botijão de gás Foto: Divulgação Um idoso de 77 anos sofreu diversas queimaduras pelo corpo após tentar conter fogo em um botijão de gás. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (18), no setor F/H, em Alta Floresta, a vítima teve cerca de 18% do corpo atingido por queimaduras. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o proprietário havia jogado alguns tapetes em cima, com a tentativa de conter o fogo. O idoso veio a sofrer queimaduras de 2º em 18% do corpo, estava consciente e orientado e foi conduzido até o Hospital Regional de Alta Floresta, onde foi atendido pela equipe médica de plantão.

