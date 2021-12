Destaques 19/12/2021 09:49 Redação I Nativa News Apenado com tornozeleira eletrônica sofre tentativa de homicídio em Alta Floresta Foto: Nativa News A vítima é um homem de 29 anos monitorado por tornozeleira eletrônica, o caso foi registrado por volta das 12h59 deste sábado (18) no bairro Jardim das Flores em Alta Floresta. Outras três pessoas estavam a vítima quando ela foi alvo de disparos de arma de fogo. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela vítima, que relatou estar em frente à residência com amigos quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta Factor de cor vermelha, um deles de arma em punho apenas teria dito “vai morrer”, efetuando vários disparos. A vítima correu e foi atingida de raspão no braço apenas, a dupla se evadiu tomando rumo ignorado. Para os militares o jovem não soube identificar os suspeitos. A vítima entregou a guarnição dois projéteis que ficaram no chão no local da tentativa de homicídio que sofreu. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

