Ronaldo Batista Fernandes de 43 anos e Célia Regina Flores de 38 anos. foram vítimas fatais de um acidente na rodovia MT-320 que envolveu uma caminhonete Hilux e um Fiat Uno no início da manhã deste domingo (19) nas proximidades do município de Carlinda. Outros dois ocupantes da caminhonete foram socorridos ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Carlinda, o condutor do Uno foi detido.

Informações preliminares repassadas à redação do site Nativa News são de que na caminhonete Hilux haviam quatro pessoas, um casal com a filha de apenas 06 anos e um amigo da família, que seguiam a região sul do país para passar as férias e festividades de final de ano. No veículo Uno apenas o condutor, homem de 42 anos, que foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências.

No km 233 da rodovia, o veículo Uno teria invadido a pista provocando um choque frontal entre os veículos. O condutor da caminhonete perdeu o controle da direção, saiu da pista capotando diversas vezes. O condutor e a filha foram socorridos, já a esposa e o carona faleceram no local do acidente.

O trânsito ficou interrompido por alguns minutos, até a remoção do veículo Uno que ficou sobre a pista, o condutor apresentou Carteira Nacional de Habitação (CNH) vencida e veículo com documentação irregular, foi encaminhado pela Polícia Militar de Carlinda até a Delegacia de Alta Floresta. O condutor negou a realização do exame de alcoolemia.