Destaques 20/12/2021 06:42 PROGRAMA FAMÍLIA SOLIDÁRIA: Polícia Civil distribui cestas básicas na regional de Alta Floresta A Polícia Civil na manhã de ontem reuniu dezenas de agentes na sede da Delegacia Regional em Alta Floresta, para mais uma operação. Mas o alvo dessa vez não era cerco a bandidos ou tráfico e sim, chegar até famílias carentes do município para entregar cestas básicas, garantindo assim, um Natal com ‘mesa mais cheia’ aos contemplados.

A ação é uma parceria do governo do estado com a Polícia Civil que no caso de Alta Floresta, arrecadou toneladas de alimento junto a colaboradores e principalmente através de empresários que abraçaram a campanha solidária. “Só temos que agradecer às pessoas que entenderam e contribuíram com essa ação que com certeza é de suma importância a essas famílias”, resumiu a delegada.

O volume maior de cestas doadas ficou em Alta Floresta, mas outras cidades da região também foram contempladas e o mutirão com os agentes na manhã desta sexta-feira foi para definir e distribuir equipes fazendo a entrega. “Uma ação que nesse momento está acontecendo em todo o estado”, lembrou doutora Ana Paula, feliz com o resultado da campanha feita pela Delegacia Regional. “O empenho de cada servidor nosso com certeza foi fundamental e o resultado está aí, com 240 cestas distribuídas”, finalizou.

