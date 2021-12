Destaques 20/12/2021 09:33 Assessoria de Comunicação Concluída a 4ª etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires Foto: Divulgação Galões, antena parabólica, isopor, colchão, fogões, churrasqueira, geladeira, esquadria de ferro, tambores, garrafas de plástico, caixas vazias de leite e mala para viagem. Esses foram alguns itens do lixo recolhido na 4ª etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires na quarta-feira (15.12). Pelo menos oito homens em seis barcos percorreram uma área de aproximadamente 70 quilômetros de extensão procurando todo tipo de lixo existente nas margens ou menos no leito do rio. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) participou do recolhimento do lixo, que aconteceu entre a Balsa da Indeco e a Balsa da 4ª Oeste. “Concluímos mais uma etapa com o recolhimento de uma quantidade expressiva de lixo, mas de modo geral o que estamos vendo é a diminuição do lixo no rio Teles Pires, isso é o resultado da conscientização das pessoas em ajudar a preservar a nossa maior riqueza, que é a natureza”, disse o presidente. O Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires está na 11ª edição e desde 2019 é evento de caráter tradicional, ambiental, cultural e popular do calendário oficial de datas e eventos do município de Alta Floresta, conforme a Lei Municipal 2.533/2019. A área de abrangência do mutirão compreende mais de 200 quilômetros entre os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte e Paranaíta.

Voltar + Destaques