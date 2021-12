Destaques 20/12/2021 10:32 www.folhamax.com Ex-vereadora de Nova Bandeirantes que havia tomado duas doses da vacina morre de Covid Elza Gralak Neiverth tinha 65 anos e foi colonizadora do município de Nova Bandeirantes Foto: Reprodução A ex-vereadora de Nova Bandeirantes, Elza Gralak Neiverth, de 65 anos, morreu na noite deste domingo (19) vítima da Covid-19. Ela foi uma das colonizadoras e pioneira do município. Elza era mãe do servidor da Assembleia Legislativa, Talvany Neiverth, lotado no gabinete da deputada Janaína Riva. Ela já havia tomado as duas doses da vacina, mas há cerca de duas semanas vinha apresentando sintomas da doença, confirmada posteriormente via exames. Nos últimos dias, os sintomas respiratórios evoluíram, ela chegou a ser intubada, mas não resistiu. “Que Jesus conforte o coração de toda a família. Ela era uma mulher à frente do seu tempo e fará muita falta na política e em nossas vidas”, finalizou a parlamentar. O corpo da ex-vereadora seguiu na manhã desta segunda-feira (20.12) para o município de Nova Bandeirantes, onde será sepultado.

