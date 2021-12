Destaques 20/12/2021 16:12 Redação I Nativa News Avião monomotor com 4 a bordo cai no rio na região de Paranaita O incidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (20) no rio Teles Pires, extratores de minérios perceberam a movimentação da aeronave e auxiliaram no resgate dos ocupantes. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o avião mono motor apresentou pane assim que decolou, de uma pousada, não havendo possibilidade de retorno a pista acabou caindo nas águas do rio. Relatos de uma testemunha do acidente apontam que a aeronave fazia manobras no ar momentos antes de cair e começar a afundar. Garimpeiros que estavam nas proximidades saíram em socorro aos ocupantes da aeronave, que conseguiram abrir a porta antes da aeronave afundar. A aeronave era conduzida pelo piloto experiente Janio Lopes Toledo, que junto aos passageiros foi levado ao porto mais próximo para receber atendimento médico. Informações preliminares são de que apenas danos materiais foram registrados.

