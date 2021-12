Destaques 21/12/2021 06:29 Censo 2022: IBGE oferece vagas para Alta Floresta; inscrições até dia 29/12 Foto: Divulgação O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu processo seletivo pra a contratação temporária de recenseadores e agentes censitários para o Censo 2022. O IBGE já havia publicado outros editais, mas teve que adiar todo o processo por conta da pandemia da Covid-19. O Processo Seletivo Simplificado (editais nº 09/2021 e 10/2022 IBGE) para seleção e contratações temporárias para o Censo Demográfico 2022 estará oferecendo vagas para Alta Floresta. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente, mais benefícios. Durante as inscrições, que vão até 29 de dezembro de 2021, o candidato deverá escolher a área de trabalho. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50, pode ser paga até 25 de janeiro, e a prova será aplicada na manhã do dia 27 de março de 2022. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar. Como os recenseadores são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online, que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais. Para estimar a remuneração, basta informar o município e a quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho. O coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, explica que a taxa de remuneração varia por diversos fatores, entre eles, o acesso ao setor censitário, que é o local onde estão localizados os domicílios visitados. Para Alta Floresta estão previstas: Uma (01) vaga para Agente Censitário Municipal (ACM), com remuneração de R$ 2.100,00 + benefícios (requisitos: nível médio completo; carga horária: 40 horas; duração prevista do contrato: 05 meses); Uma (01) vaga para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), com remuneração de R$ 1.700,00 + Benefícios (requisitos: Nível médio completo; Carga horária: 40 horas; duração prevista do contrato: 05 meses) Sete (07) vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), com remuneração de R$ 1.700,00 + benefícios (requisitos: nível médio completo; carga horária: 40 horas; duração prevista do contrato: 05 meses); 47 (quarenta e sete) vagas para Recenseador, com remuneração proporcional à produção; (requisito: ensino fundamental completo; duração prevista do contrato: 03 meses); Período de inscrições: 15 de dezembro a 29 de dezembro de 2021. Taxas de inscrição: ACAI: R$ 44,00

ACM/ ACS: R$ 60,50 Recenseador: R$ 57,50 Prazo para pagamento das inscrições: CCA/ ACAI: até 11/01/2022 ACM/ ACS/ Recenseador: até 25/01/2022 Data de Aplicação das provas: CCA/ ACAI: 20/02/2022 – Período da tarde ACM/ ACS: 27/03/2022 – Período da tarde Recenseador: 27/03/2022 – Período da manhã. Mais informações nos links: ACAI: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382 ACM e CS: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09 Recenseador: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10

Veja também sobre Censo 2022: IBGE Alta Floresta inscrições Processo seletivo Voltar + Destaques