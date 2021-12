Destaques 21/12/2021 06:36 Arão Leite/J. Cidade RECORDE DE CASOS: Alta Floresta inicia mutirão para combater surto dengue Iniciou nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro um mutirão no município de Alta Floresta para tentar coibir o avanço de casos de dengue no município. De janeiro até agora já foram registradas mais de 1800 notificações, um número recorde na história da doença no município.

No ano passado inteiro segundo informou o assessor de saúde pública da vigilância ambiental, Edson Rodrigues, foi de 1280 notificações. Já em 2021 a estimativa é preocupante. Por isso foi iniciada uma força-tarefa nos Bairros Jardim das Flores e Vila Nova nesta segunda-feira, mas que vai se estender por todo o município. “Estamos iniciando aqui, mas a intenção é fazer essa semana e na outra, nos demais setores”, afirmou.

Além dos agentes de endemias, outros servidores, da saúde participam da operação contra a dengue no município de Alta Floresta, orientando moradores, comerciantes quanto á limpeza dos quintais, terrenos baldios e recolhimento e de lixo não apenas volumosos, mas pequenos recipientes como tampas de garrafas e ouras embalagens que acumulam água e são propícias para procriação de mosquito transmissor da dengue.

A partir das orientações os agentes passarão segundo o diretor de saúde, José Aparecido, notificando e até multando casos reincidentes.

