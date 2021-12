Destaques 21/12/2021 14:50 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Câmara de AF vai encerrar 2021 com mais de R$ 460 mil em investimentos e devolução de aproximadamente R$ 1 milhão Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta chega ao final de 2021 com um balanço altamente positivo apesar de ter sido um ano extremamente difícil e marcante. O diferencial de um novo momento vivido pelo município com a expansão do agronegócio e a harmonia dos vereadores, sobretudo, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo foi preponderante para superar as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). O clima harmônico entre os poderes resultou em deliberações importantes que já estão resultando em benefícios direto para a população, com a sansão de leis criadas pelo Executivo e pelo Legislativo para atender as demandas da nossa população em diferentes setores e segmentos. De fevereiro ao início do mês de dezembro, os vereadores deliberaram nas comissões e no soberano plenário 57 projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, 23 projetos de lei de autoria dos próprios edis, 7 projetos de resoluções, 26 projetos de decretos legislativos, 27 emendas e subemendas, apresentaram 483 indicações, 60 requerimentos, concederam 65 moções e aprovaram 4 resoluções, além de deliberarem sobre 3 vetos do executivo. Neste período o Legislativo Municipal fez investimentos relevantes através de uma ação eficaz da Mesa Diretora, com apoio de todos os vereadores, visando implantar melhorias para o bom funcionamento do expediente, bem como do atendimento à população. Ao todo foram investidos R$ 462.169,32 (quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) na aquisição de armários, uniformes, mesas, gaveteiros e cadeiras para os departamentos administrativos e gabinetes dos vereadores. Além de frigobares, aspirador, impressoras multifuncionais, sistema de assinatura digital e a compra de um Renaut Duster Zen 2021 e uma caminhonete S10 zero quilômetros. Devolução de recursos A gestão eficiente, pautada pelo princípio da economicidade e da transparência aplicada pela Mesa Diretora da Casa resultou também em uma economia considerável e como consequência a devolução de aproximadamente R$ 1 milhão para os cofres públicos do município, com o compromisso de que o recurso será aplicado em ações que beneficiaram a população. O presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), destacou como fator principal a harmonia. “Foi um ano extremamente difícil para todos os alta-florestenses e na Câmara Municipal a harmonia dos vereadores e do Legislativo com o Executivo foi muito importante para que as ações acontecessem em benefício da população visando sempre o crescimento de Alta Floresta”, ressaltou Tuti.

