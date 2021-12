Destaques 22/12/2021 06:20 Prefeitura de Alta Floresta começa nesta sexta recesso administrativo; Veja como ficarão os atendimentos Foto: Divulgação Em razão das festividades de fim de ano, Natal e Ano Novo, a Prefeitura de Alta Floresta entrará em recesso administrativo na sexta-feira (24). O período se estenderá até o dia 02/01, retornando com os atendimentos ao público, normalmente, no dia 03/01. Prezando pelo bem estar da sociedade, o decreto de nº 245/2021, editado e assinado pelo prefeito Valdemar Gamba, determina que os serviços considerados imprescindíveis, serão mantidos. No período de recesso os departamentos funcionarão internamente e com atendimento ao público no horário entre às 09h e às 13h. Cada secretaria deve se organizar para manter os atendimentos a modo de não paralisar ou prejudicar a prestação dos serviços. Regulamentado pelo decreto de nº 435/2021, não haverá atendimento nos dias 24 e 31 de dezembro, sendo ponto facultativo, não se aplicando aos plantões necessários e atividades de caráter essencial. Confira abaixo como cada secretaria funcionará nesse período: Diretoria de Trânsito seguirá com horário reduzido, das 09h às 13h e com plantão dos Agentes de Trânsito. Contato: 153 Meio Ambiente normal em conformidade com o decreto. Contato de plantão (66) 98422-5894. Procon seguirá com atendimentos conforme decreto. Contatos: (66) 3903-1036 e (66) 3903-1040 (WhatsApp). Coleta de lixo doméstico segue cronograma normal. Vacinação contra a covid-19, seguirá decreto de ponto facultativo, não acontecerá nos dias 24 e 31, seguindo decreto de ponto facultativo. Nos demais dias atendimento vacinação normal com equipe reduzida no horário das 07h30 às 10h30 – 13h30 às 16h30. As Unidades de Saúde trabalharão de forma intercalada neste período do recesso, com a seguinte escala: Nos dias 22/12 à 28/12/2021 USF Vila Nova

USF Cidade Bela

USF Santa Rita de Cássia

USF São José Operário

USF Universitário

USF Ana Neri

USF Santa Bárbara

UBS Araras

UBS Primavera Nos dias 29/12 à 04/01/2022 USF Panorama

USF Cidade Alta

USF Boa Nova

USF Boa Esperança

USF Bom Jesus

USF Cidade Alta II

USF Elida Rocha Borges

USF Rural A Secretaria de Assistência Social e Cidadania manterá atendimentos presenciais no horário entre às 07h e às 11h, com plantões no período vespertino. Confira contatos: CREAS: (66) 3903-1243

CRAS Conviver: (66) 3903-1065 (Setor F)

CRAS Casa da Família: (66) 3903-1233 (Bom Pastor)

Conselho Tutelar: (66) 9.8446-7012

Voltar + Destaques