Destaques 22/12/2021 06:31 Redação I Nativa News Homem é detido no Aeroporto de Alta Floresta ao tentar embarcar com munição Foto: Divulgação Ao passar pertences pelo raio-x no terminal aeroportuário, um homem de 56 anos acabou detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado no início da tarde desta terça-feira (21) em Alta Floresta.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por uma funcionária do aeroporto, que informou que ao passar a carteira do passageiro pelo aparelho, identificou um objeto semelhante à uma munição.

No local os militares realizaram a busca na carteira, com a presença de funcionários e do senhor proprietário da carteira, onde foi encontrada uma munição intacta de calibre 22. O homem afirmou desconhecer a origem do produto, pois não sabia que estava em sua carteira e que não possui documentação necessária para portar o objeto.

Diante os fatos o homem foi conduzido à delegacia.

