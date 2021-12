Destaques 22/12/2021 07:37 Redação I Nativa News Homem é detido após se envolver em acidente de trânsito em Alta Floresta O acidente foi registrado na Avenida Ludovico da Riva Neto, em frente ao Fórum de Alta Floresta, no início da noite desta terça-feira (21). Danos materiais foram registrados nos dois veículos envolvidos, o condutor que provocou o acidente acabou conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Conforme registro da Polícia Militar, o acidente foi atendido pela Guarda Municipal de Trânsito, que se deslocou até a Central de Operações com os condutores envolvidos, relatando que o veículo Hilux deixava o estacionamento do Fórum quando o veículo Peugeot, que seguia no fluxo da avenida, acabou colidindo.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o condutor do Peugeot recusou atendimento. Agentes de Trânsito narraram que o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica, sendo então os dois envolvidos acompanhados até a Central para registro dos fatos. Um advogado se apresentou como representante do condutor do Peugeot e acompanhou o registro.

Ambos os veículos foram liberados aos seus condutores por estarem em acordo com o que determina a legislação, devido aos danos o Peugeot não estava em condições de rodagem. O condutor foi conduzido à delegacia acompanhado do advogado, para as devidas providências.

Voltar + Destaques