Amigos e familiares do jornalista José de Arimatéia, que atualmente atual na TV Cidade Verde, iniciaram uma “Vaquinha Online” com objetivo de arrecadar recursos para custear a recuperação do profissional, que sofreu um grave acidente sofrido no último dia 12. A meta é chegar a R$ 10 mil.

A descrição da "vaquinha" detalha os custos do tratamento do repórter. "O Arimateia sofreu um grave acidente no último dia (12) e teve várias fraturas pelo corpo. Ari está internado em Nova Mutum (MT) e precisa de uma ajuda para pagar os custos com medicamentos, estadia e recuperação. Sem previsão de alta, os medicamentos custam em média R$200,00

cada caixa. Além disso custo com hospital e a irmã do Ari Que esta acompanhando no hospital. O custo com fisioterapia tambem para a recuperacão", diz o texto.