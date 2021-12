Destaques 22/12/2021 16:13 Mequiel Zacarias Ferreira Assessoria TEAF Exposição fotográfica “Resistência em Preto e Branco” acontece em Alta Floresta nestes dias 22 e 23 de dezembro Foto: Divulgação Nos dias 22 e 23 de dezembro a população de Alta Floresta poderá visitar a exposição fotográfica denominada “Resistência em Preto e Branco”, que acontece na modalidade ao ar livre, utilizando o espaço da Praça Cívica do Município. A Exposição estará montada na Praça e conta com treze retratos e mais vinte e seis complementares que foram produzidas utilizando a técnica de captura em tons de Preto e Branco e alto contraste, que produzem um entejo destacando o sentido do real. O público poderá visitar a exposição das 14 às 18h no dia 22 e das 09 às 15h no dia 23. Conforme explica o produtor da exposição, Wesley Ramos, as fotografias foram produzidas pelo artista @somdafloresta e a Exposição “surge da necessidade de produzir arte para cumprir papéis socioculturais que consideramos fundamentais; informar, educar, entreter, debater, questionar e levantar reflexões acerca de temas urgentes no nosso tempo e dos nossos lugares; o Estado de Mato Grosso, a região centro-oeste e o Brasil”. Os organizadores ainda esclarecem que “escolhemos destacar biografias que trazem em si diversos significados de resistência, essas histórias são parte da formação da sociedade brasileira, são biografias populares de lutas e mobilização. Esses rostos e esses corpos provocam identificação em pessoas comuns que se sentem vistas e representadas, portanto, entendemos suas trajetórias como expressões de arte, atribuindo-lhes o título de obra de arte, a exposição configura-se em ato sócio político”. A Exposição já foi realizada nos municípios de Cuiabá, Sinop, Nova Guarita e agora estará em Alta Floresta, fechando o ciclo de atividades da proposta, que é uma aplicação de recursos captado através da Lei Aldir Blanc no Estado de Mato Grosso.

