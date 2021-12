Destaques 23/12/2021 06:12 Só Notícias Apostador de Nova Bandeirantes ganha sozinho prêmio de R$ 730 mil na loteria Foto: Divulgação Um apostador do município de Nova Bandeirantes/MT ganhou sozinho o prêmio principal da Quina, uma das modalidades de loterias da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi realizado, ontem a noite, em São Paulo. Foram sorteadas as dezenas 15, 36, 40, 53 e 58. O “sortudo” ou “sortuda” fez uma aposta simples, com cinco números e conseguiu acertar todas as dezenas sorteadas, faturando o prêmio de R$ 730 mil. A aposta foi feita em uma casa lotérica localizada na avenida José Francisco Otenio. Um outro apostador mato-grossense também foi contemplado no sorteio da Quina. Ele é de Gaúcha do Norte (632 quilômetros de Sinop) e acertou quatro dos cinco números sorteados. Com isso, faturou R$ 7,1 mil. Outros 43 apostadores de diversas regiões do Brasil também acertaram quatro números e receberam prêmios a partir de R$ 7,1 mil. O próximo concurso da Quina será nesta quinta-feira e o prêmio principal é de R$ 700 mil.

