Destaques 23/12/2021 06:14 Arão Leite/J. Cidade Delegado Vinícius Nazário se despede de Alta Floresta e vai atuar em Cuiabá Após mais de quatro anos, o delegado Vinícius Nazário está deixando a região de Alta Floresta. Desde maio de 2017 quando chegou na cidade polo do extremo norte já atuou não apenas na sede regional, mas em outros municípios e despontou como titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Polícia Judiciária Civil alta-florestense, a frente de diversas operações, principalmente contra o tráfico de drogas. Ele agora no entanto, vai ocupar a vaga na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá. A ida para a capital do estado já vem sendo ventilada há algum tempo. E um problema de saúde na família – esposa em tratamento de câncer – acelerou ainda mais a transferência para Cuiabá. Doutor Vinícius no entanto, diz que, mesmo deixando de ocupar o cargo de delegado na região, segue um alta-florestense como toda a sua família que chegou ao município em 1994. “Minha mãe e irmã seguem por aqui e eu estarei voltando sempre que puder, até porque estamos montando empreendimentos por aqui”, adiantou o delegado. Sair de Alta Floresta para a capital é mais um desafio do delegado que deixa o extremo norte do estado com sensação de dever cumprido e agora, já pensando em atuações na capital do estado onde deverá assumir o cargo em janeiro ou fevereiro. Nesse meio tempo, deverá acompanhar ainda mais de perto o tratamento da esposa.

Voltar + Destaques