Destaques 23/12/2021 12:45 Alta Floresta: Bêbado urina em balcão de restaurante e sai mostra órgão genital Foto: Divulgação O caso foi registrado pela Polícia Militar como desobediência, embriaguez e ato obsceno às 13h42 em um restaurante às margens da rodovia MT-208. O homem de 53 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

A vítima é a proprietária do estabelecimento anexo a um posto de combustíveis, próximo a entrada do bairro Jardim Primavera. A mulher acionou a guarnição informando que o homem havia urinado em seu balcão e saiu andando pelo estabelecimento com o órgão genital à mostra.

No local a guarnição encontrou o suspeito no pátio do posto. O suspeito recebeu voz de prisão, apresentando resistência foi contido e conduzido à Delegacia para as providências cabíveis. A vítima relatou não ser a primeira vez que o suspeito tem a mesma atitude.

