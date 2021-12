Destaques 23/12/2021 14:29 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher espancada pelo ex, pede para outras vítimas denunciarem agressores Foto: Reprodução Nas últimas 72 horas em Alta Floresta a Polícia Civil acumulou mais quase dez casos de violência doméstica para serem investigados. Essa natureza de ocorrência tem se tornado um dos índices mais altos. O agravante na maioria dos casos no entanto, é que as vítimas, mesmo diante do trauma e do risco das novas agressões, acabam recuando das representações contra os agressores e ainda, reatando o relacionamento onde geralmente continuam sendo torturadas.

Esse não é o fato da frentista de 29 anos, mãe de três filhas, sendo a menor de pouco mais de dois aninhos, acaba de denunciar o ex-marido. Ainda não tem uma decisão judicial conta o suspeito de 27 anos. Mas ela garante que, após cinco anos de relação bem conturbada, resolveu dar um basta. “Não aguento mais. Ainda mais depois dessa última vez, com minha filha vendo tudo, gritando e chorando”, conta.

Ela disse que o ciúmes doentio do homem associado ao consumo de álcool principalmente aos finais de semana sempre terminava em discussão e briga. As separações foram muitas. A última há cerca de 20 dias, mas a insistência do suspeito. para voltar eram constantes, até o último domingo quando a mulher conta que foi seguida desde à tarde, início da noite e em casa, já depois da meia noite, o ex chegou para tentar novamente reatar e ao ouvir o não, tomou e quebrou o celular da mulher, a jogou no chão e lhe deu um chute na boca que sangrou por toda a casa.

Somente com a roupa de dormir, a vítima disse que saiu correndo para a rua gritando por socorro. “Aí ele pegou as coisas dele e foi embora. Fui para casa da minha mãe e lá chamamos a polícia. Mas naquele dia disseram que não iriam porque a cadeia estava lotada e não adiantava. Mesmo assim, fomos ontem à Delegacia e representei, pois quero que seja feito Justiça”, explicou a mulher que também resolveu expor o caso através da imprensa. “Quero que outras vítimas vejam e não deixem de denunciar”, explicou.

O agressor de Evelin deve ser intimado junto à Delegacia. Mas ela conta que desde o ocorrido não apareceu mais. “Tá sumido, mas quero que ele pague pelo que fez e não quero mais voltar, de jeito nenhum”, declara.

A mãe ouve o testemunho da filha e espera que o relacionamento dessa vez tenha acabado mesmo. “Sempre disse a ela que isso não poderia acabar bem. Avisei muitas vezes, mas agora espero que tudo seja resolvido, que Deus mude esse comportamento dele e a Justiça tome a decisão certa”, finalizou. Com informações Arão Leite Jornal da Cidade

