Destaques 23/12/2021 15:41 Caminhonete tomba na MT-208 próximo ao frigorífico JBS em Alta Floresta Foto: Divulgação Não houve registro junto as autoridades do município sobre o acidente. As imagens foram registradas por militares do Corpo de Bombeiros, que foram acionados informados do acidente na rodovia MT-208. O veículo, uma caminhonete Triton L-200, estava tombada com sinais de capotamento, próximo ao frigorífico JBS, em Alta Floresta. O chamado ao Corpo de Bombeiros aconteceu por volta das 17h45. Informações extra oficiais são de que o veículo era ocupado por quatro pessoas, mas a guarnição não encontrou nenhuma vítima no local.

